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ABD’nin soğuk bitirilmiş çubuk ihracatı Temmuz ayında %1,6 düştü

Perşembe, 23 Eylül 2021 09:12:05 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin soğuk bitirilmiş çubuk ihracatı bu yılın Temmuz ayında, Haziran ayına kıyasla %1,6 düşüşle ve geçen yılın Temmuz ayına kıyasla %23,3 artışla 9.445 mt seviyesinde kaydedildi.

Bu ihracatın değeri, Haziran ayında kaydedilen 22,6 milyon $’a ve geçen yılın Temmuz ayında kaydedilen 15,3 milyon $’a kıyasla 19,8 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla soğuk bitirilmiş çubuk ihraç ettiği ülke, Haziran ayında kaydedilen 5.360 mt’a ve 2020 yılının Temmuz ayında kaydedilen 2.746 mt’a kıyasla 5.041 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 3.625 mt ile Meksika takip etti. Temmuz ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda soğuk bitirilmiş çubuk ihraç ettiği başka ülke olmadı.


Etiketler: ABD  Kuzey Amerika  uzun ürünler  ith/ihr istatistikleri  çelik üretimi  |  benzer haberler »


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