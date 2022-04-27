ABD’nin soğuk bitirilmiş çubuk ihracatı Şubat ayında %55,6 arttı

Çarşamba, 27 Nisan 2022 09:17:57 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin soğuk bitirilmiş çubuk ihracatı bu yılın Şubat ayında, Ocak ayına kıyasla %55,6 artışla ve geçtiğimiz yılın Şubat ayına kıyasla %17,9 düşüşle 13.452 mt seviyesinde kaydedildi.

Bu ihracatın değeri, Ocak ayında kaydedilen 24,6 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Şubat ayında kaydedilen 17,5 milyon $’a kıyasla 26,9 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla soğuk bitirilmiş çubuk ihraç ettiği ülke, Ocak ayında kaydedilen 6.835 mt’a ve geçtiğimiz yılın Şubat ayında kaydedilen 4.875 mt’a kıyasla 7.040 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 1.869 mt ile Meksika ve 1.439 mt ile Pakistan takip etti.