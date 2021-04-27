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ABD’nin soğuk bitirilmiş çubuk ihracatı Şubat ayında %0,7 arttı

Salı, 27 Nisan 2021 13:51:55 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin soğuk bitirilmiş çubuk ihracatı Şubat ayında, Ocak ayına kıyasla %0,7 ve geçen yılın Şubat ayına kıyasla %6,2 artışla 8.645 mt seviyesinde kaydedildi.

Bu ihracatın değeri, Ocak ayında kaydedilen 17,1 milyon $ ve geçen yılın Şubat ayında kaydedilen 17,9 milyon $’a kıyasla 17,5 milyon $ oldu.

Şubat ayında ABD’nin en fazla soğuk bitirilmiş çubuk ihraç ettiği ülke, Ocak ayında kaydedilen 4.429 mt ve 2020 yılı Şubat ayında kaydedilen 3.458 mt’a kıyasla, 4.875 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı 3.194 mt ile Meksika takip etti. Şubat ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda soğuk bitirilmiş çubuk ihraç ettiği başka ülke olmadı.


Etiketler: ABD  Kuzey Amerika  ith/ihr istatistikleri  |  benzer haberler »


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