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ABD’nin soğuk bitirilmiş çubuk ihracatı Ocak ayında %19,4 arttı

Salı, 29 Mart 2022 09:17:51 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin soğuk bitirilmiş çubuk ihracatı bu yılın Ocak ayında, Aralık ayına kıyasla %19,4 ve geçtiğimiz yılın Ocak ayına kıyasla %44,1 artışla 12.361 mt seviyesinde kaydedildi.

Bu ihracatın değeri, Aralık ayında kaydedilen 21,7 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Ocak ayında kaydedilen 17,1 milyon $’a kıyasla 24,6 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla soğuk bitirilmiş çubuk ihraç ettiği ülke, Aralık ayında kaydedilen 5.453 mt’a ve geçtiğimiz yılın Ocak ayında kaydedilen 4.875 mt’a kıyasla 6.825 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 4.640 mt ile Meksika takip etti. Ocak ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda soğuk bitirilmiş çubuk ihraç ettiği başka ülke olmadı.


Etiketler: uzun ürünler ABD Kuzey Amerika çelik üretimi ith/ihr istatistikleri 

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