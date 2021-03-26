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ABD’nin soğuk bitirilmiş çubuk ihracatı Ocak ayında %11,6 arttı

Cuma, 26 Mart 2021 11:04:47 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin soğuk bitirilmiş çubuk ihracatı Ocak ayında, Aralık ayına kıyasla %11,6 ve geçen yılın Ocak ayına kıyasla %0,9 artışla 8.581 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Aralık ayında kaydedilen 16,9 milyon $ ve geçen yılın Ocak ayında kaydedilen 19,9 milyon $’a kıyasla 17,1 milyon $ oldu.

Ocak ayında ABD’nin en fazla soğuk bitirilmiş çubuk ihraç ettiği ülke, Aralık ayında kaydedilen 3.649 mt ve 2020 yılı Ocak ayında kaydedilen 3.654 mt’a kıyasla, 4.429 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı 3.514 mt ile Meksika takip etti. Ocak ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda soğuk bitirilmiş çubuk ihraç ettiği başka ülke olmadı.


Etiketler: çelik üretimi  uzun ürünler  Kuzey Amerika  ABD  ith/ihr istatistikleri  |  benzer haberler »


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