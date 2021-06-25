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ABD’nin soğuk bitirilmiş çubuk ihracatı Nisan ayında %2,8 arttı

Cuma, 25 Haziran 2021 09:27:14 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin soğuk bitirilmiş çubuk ihracatı Nisan ayında, Mart ayına kıyasla %2,8 ve geçen yılın Nisan ayına kıyasla %105,8 artışla 11.148 mt seviyesinde kaydedildi.

Bu ihracatın değeri, Mart ayında kaydedilen 23,9 milyon $’a ve geçen yılın Nisan ayında kaydedilen 14,3 milyon $’a kıyasla 25 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla soğuk bitirilmiş çubuk ihraç ettiği ülke, Mart ayında kaydedilen 5.597 mt’a ve 2020 yılının Nisan ayında kaydedilen 1.730 mt’a kıyasla 5.253 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı 4.375 mt ile Meksika takip etti. Nisan ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda soğuk bitirilmiş çubuk ihraç ettiği başka ülke olmadı.


Etiketler: çelik üretimi  ABD  ith/ihr istatistikleri  Kuzey Amerika  uzun ürünler  |  benzer haberler »


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