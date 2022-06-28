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ABD’nin soğuk bitirilmiş çubuk ihracatı Nisan ayında %13,3 düştü

Salı, 28 Haziran 2022 09:03:23 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin soğuk bitirilmiş çubuk ihracatı bu yılın Nisan ayında, Mart ayına kıyasla %13,3 düşüşle ve geçtiğimiz yılın Nisan ayına kıyasla %20,9 artışla 13.474 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Mart ayında kaydedilen 30,5 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Nisan ayında kaydedilen 25 milyon $’a kıyasla 28,4 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla soğuk bitirilmiş çubuk ihraç ettiği ülke, Mart ayında kaydedilen 8.232 mt’a ve geçtiğimiz yılın Nisan ayında kaydedilen 5.253 mt’a kıyasla 8.411 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 4.056 mt ile Meksika takip etti. Nisan ayında, ABD’nin 1.000 mt ve üzeri soğuk bitirilmiş çubuk ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.


Etiketler: Uzun Ürünler ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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