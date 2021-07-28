﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

ABD’nin soğuk bitirilmiş çubuk ihracatı Mayıs ayında %8,7 düştü

Çarşamba, 28 Temmuz 2021 09:55:19 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin soğuk bitirilmiş çubuk ihracatı Mayıs ayında, Nisan ayına kıyasla %8,7 düşüşle ve geçen yılın Mayıs ayına kıyasla %136,4 artışla 7.582 mt seviyesinde kaydedildi.

Bu ihracatın değeri, Nisan ayında kaydedilen 25 milyon $’a ve geçen yılın Mayıs ayında kaydedilen 11,8 milyon $’a kıyasla 21,2 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla soğuk bitirilmiş çubuk ihraç ettiği ülke, Nisan ayında kaydedilen 5.253 mt’a ve 2020 yılının Mayıs ayında kaydedilen 2.059 mt’a kıyasla 4.994 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı 3.667 mt ile Meksika takip etti. Mayıs ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda soğuk bitirilmiş çubuk ihraç ettiği başka ülke olmadı.


Etiketler: ith/ihr istatistikleri  uzun ürünler  çelik üretimi  ABD  Kuzey Amerika  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

29  Tem

ABD’nin slab ithalatı Haziran ayında %12,8 arttı
27  Tem

ABD’nin çelik ithalatı Haziran ayında %14,8 arttı
26  Tem

ABD’nin profil ithalatı Mayıs ayında %24,8 düştü
02  Tem

ABD’nin inşaat demiri ithalatı Mayıs ayında %18,9 düştü
01  Tem

ABD’nin ticari profil ihracatı Nisan ayında %9,3 arttı