ABD’nin soğuk bitirilmiş çubuk ihracatı Mayıs ayında %8,7 düştü

Çarşamba, 28 Temmuz 2021 09:55:19 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin soğuk bitirilmiş çubuk ihracatı Mayıs ayında, Nisan ayına kıyasla %8,7 düşüşle ve geçen yılın Mayıs ayına kıyasla %136,4 artışla 7.582 mt seviyesinde kaydedildi.

Bu ihracatın değeri, Nisan ayında kaydedilen 25 milyon $’a ve geçen yılın Mayıs ayında kaydedilen 11,8 milyon $’a kıyasla 21,2 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla soğuk bitirilmiş çubuk ihraç ettiği ülke, Nisan ayında kaydedilen 5.253 mt’a ve 2020 yılının Mayıs ayında kaydedilen 2.059 mt’a kıyasla 4.994 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı 3.667 mt ile Meksika takip etti. Mayıs ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda soğuk bitirilmiş çubuk ihraç ettiği başka ülke olmadı.