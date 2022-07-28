ABD’nin soğuk bitirilmiş çubuk ihracatı Mayıs ayında %7,5 arttı

Perşembe, 28 Temmuz 2022 09:06:01 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin soğuk bitirilmiş çubuk ihracatı bu yılın Mayıs ayında, Nisan ayına kıyasla %7,5 ve geçtiğimiz yılın Mayıs ayına kıyasla %42,2 artışla 14.484 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Nisan ayında kaydedilen 28,4 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Mayıs ayında kaydedilen 21,2 milyon $’a kıyasla 31,6 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla soğuk bitirilmiş çubuk ihraç ettiği ülke, Nisan ayında kaydedilen 8.411 mt’a ve geçtiğimiz yılın Mayıs ayında kaydedilen 4.993 mt’a kıyasla 8.493 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 4.479 mt ile Meksika takip etti. Mayıs ayında, ABD’nin 1.000 mt ve üzeri soğuk bitirilmiş çubuk ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.