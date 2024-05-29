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ABD’nin soğuk bitirilmiş çubuk ihracatı Mart’ta aylık %8,5 artış gösterdi

Çarşamba, 29 Mayıs 2024 13:54:37 (GMT+3)   |   İstanbul
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre bu yılın Mart ayında ABD’nin soğuk bitirilmiş çubuk ihracatı, bir önceki aya kıyasla %8,5 artış ve 2023 yılının aynı ayına kıyasla %15,6 düşüşle 11.084 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Şubat ayında kaydedilen 24,4 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Mart ayında kaydedilen 30,1 milyon $’a kıyasla 25,6 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla soğuk bitirilmiş çubuk ihraç ettiği ülke, Şubat ayında kaydedilen 6.126 mt’a ve 2023 yılının aynı ayında kaydedilen 7.324 mt’a kıyasla 6.904 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı 3.379 mt ile Meksika takip etti. Mart ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri soğuk bitirilmiş çubuk ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.


Etiketler: ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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