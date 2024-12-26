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ABD’nin rulo levha ithalatı Ekim’de aylık %25,7 arttı

Perşembe, 26 Aralık 2024 14:10:09 (GMT+3)   |   İstanbul

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre bu yılın Ekim ayında ABD’nin rulo levha ithalatı, bir önceki aya kıyasla %25,7 artış ve yıllık %11,8 düşüşle 96.362 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Eylül ayında kaydedilen 63,7 milyon $’a ve 2023 yılının Ekim ayında kaydedilen 90,5 milyon $’a kıyasla 77,2 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla rulo levha ithalatı yaptığı ülke, Eylül ayında kaydedilen 49.295 mt’a ve 2023 yılının aynı ayında kaydedilen 53.859 mt’a kıyasla 59.102 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı 15.992 mt ile Hollanda, 7.965 mt ile Güney Kore, 4.885 ile Almanya, 2.132 mt ile Finlandiya ve 2.043 mt ile İsveç takip etti.


Etiketler: Levha Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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