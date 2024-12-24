ABD’nin OCTG boru ihracatı Ekim’de aylık %3,3 artış kaydetti

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin OCTG boru ihracatı bu yılın Ekim ayında bir önceki aya kıyasla %3,3 artış ve 2023 yılının aynı ayına kıyasla %11,3 düşüşle 18.692 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Eylül ayında kaydedilen 38,2 milyon $’a ve 2023’ün Ekim ayında kaydedilen 46,6 milyon $’a kıyasla 37,8 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla OCTG boru ihracatı yaptığı ülke, Eylül ayında kaydedilen 14.384 mt’a ve 2023’ün Ekim ayında kaydedilen 13.076 mt’a kıyasla 15.514 mt ile Kanada oldu. Ekim ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri OCTG boru ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.