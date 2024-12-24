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ABD’nin hat borusu ithalatı Ekim’de aylık %31,8 geriledi

Salı, 24 Aralık 2024 09:30:50 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nihai verilere göre, ABD’nin hat borusu ithalatı bu yılın Ekim ayında bir önceki aya kıyasla %31,8 ve 2023 yılının aynı ayına kıyasla %59,3 düşüşle 44.416 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Eylül ayında kaydedilen 89,3 milyon $’a ve 2023’ün Ekim ayında kaydedilen 102,7 milyon $’a kıyasla 61,4 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla hat borusu ithalatı yaptığı ülke, Eylül ayında kaydedilen 31.402 mt’a ve 2023 yılının aynı ayında kaydedilen 22.782 mt’a kıyasla 18.212 mt ile Güney Kore oldu. Güney Kore’yi, 5.877 mt ile Ukrayna, 4.174 mt ile Japonya, 4.049 mt ile Meksika, 2.578 ile Brezilya, 2.578 ile Güney Afrika ve 1.290 mt ile İtalya ve İngiltere takip etti.


Etiketler: Boru Borular ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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