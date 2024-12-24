ABD’nin inşaat demiri ihracatı Ekim’de aylık %5,4 azaldı

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin inşaat demiri ihracatı Ekim ayında, Eylül ayına kıyasla %5,4 ve geçtiğimiz yılın Ekim ayına kıyasla %26,1 düşüşle 17.682 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Eylül ayında kaydedilen 15,4 milyon $’a ve 2023 yılının Ekim ayında kaydedilen 18,4 milyon $’a kıyasla 14,2 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla inşaat demiri ihracatı yaptığı ülke, Eylül ayında kaydedilen 13.061 mt’a ve 2023’ün Ekim ayında kaydedilen 18.196 mt’a kıyasla 15.275 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı 1.350 mt ile Bahama Adaları takip etti. Ekim ayında ABD’nin 1.000 mt üzeri inşaat demiri ihracatı yaptığı başka ülke olmadı.