ABD’nin boyuna kesme levha ithalatı Ekim’de aylık %52,3 yükseldi

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ithalat verilerine göre bu yılın Ekim ayında ülkenin boyuna kesme levha ithalatı, bir önceki aya kıyasla %52,3 artış ve 2023 yılının aynı ayına kıyasla %40,7 düşüşle 39.179 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Eylül ayında kaydedilen 30,4 milyon $’a ve 2023 yılının Ekim ayında kaydedilen 95,7 milyon $’a kıyasla 66,7 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD en fazla boyuna kesme levha ithalatını Eylül ayında kaydedilen 16.317 mt’a ve 2023 yılının Ekim ayında kaydedilen 18.494 mt’a kıyasla 18.908 mt ile Kanada’dan yaptı. Kanada’yı 12.213 mt ile Güney Kore, 2.380 mt ile Avustralya, 2.266 mt ile İsveç ve 1.771 mt ile Finlandiya takip etti.