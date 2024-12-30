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ABD’nin teneke levha ihracatı Ekim’de aylık %11,4 yükseldi

Pazartesi, 30 Aralık 2024 09:50:36 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nihai verilere göre, ABD’nin teneke levha ihracatı bu yılın Ekim ayında bir önceki aya kıyasla %11,4 artış ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %74,6 düşüşle 4.762 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Eylül ayında kaydedilen 5 milyon $’a ve 2023 yılının Ekim ayında kaydedilen 9,2 milyon $’a kıyasla 5,5 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla teneke levha ihraç ettiği ülke, Eylül ayında kaydedilen 920 mt’a ve 2023 yılının aynı ayında kaydedilen 2.522 mt’a kıyasla 1.517 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 1.436 mt ile Meksika takip etti. Ekim ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda teneke levha ihracatı yaptığı başka bir pazar olmadı.


Etiketler: Teneke Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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