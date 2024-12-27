ABD’nin çekme tel ihracatı Ekim’de aylık %1,5 arttı

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre bu yılın Ekim ayında ABD’nin çekme tel ihracatı, bir önceki aya kıyasla %1,5 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %5,5 artışla 6.739 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Eylül ayında kaydedilen 17,26 milyon $’a ve 2023 yılının Ekim ayında kaydedilen 17,33 milyon $’a kıyasla 18,27 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla çekme tel ihracatı yaptığı ülke, Eylül ayında kaydedilen 3.092 mt’a ve 2023 yılının aynı ayında kaydedilen 2.916 mt’a kıyasla 2.784 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı 2.739 mt ile Meksika takip etti. Ekim ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda çekme tel ihraç ettiği başka pazar olmadı.