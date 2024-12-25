ABD’nin soğuk bitirilmiş çubuk ihracatı Ekim’de aylık %12,1 düştü

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre bu yılın Ekim ayında ABD’nin soğuk bitirilmiş çubuk ihracatı, aylık %12,1 ve yıllık %14,1 düşüşle 9.706 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Eylül ayında kaydedilen 25,95 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Ekim ayında kaydedilen 26,09 milyon $’a kıyasla 23,75 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla soğuk bitirilmiş çubuk ihraç ettiği ülke, Eylül ayında kaydedilen 6.196 mt’a ve 2023 yılının aynı ayında kaydedilen 6.096 mt’a kıyasla 4.734 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı 4.062 mt ile Meksika takip etti. Ekim ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri soğuk bitirilmiş çubuk ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.