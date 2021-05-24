ABD’nin soğuk bitirilmiş çubuk ihracatı Mart ayında %25,4 arttı

Pazartesi, 24 Mayıs 2021 10:21:09 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin soğuk bitirilmiş çubuk ihracatı Mart ayında, Şubat ayına kıyasla %25,4 ve geçen yılın Mart ayına kıyasla %7,3 artışla 10.841 mt seviyesinde kaydedildi.

Bu ihracatın değeri, Şubat ayında kaydedilen 17,5 milyon $ ve geçen yılın Mart ayında kaydedilen 23,8 milyon $’a kıyasla 23,9 milyon $ oldu.

Mart ayında ABD’nin en fazla soğuk bitirilmiş çubuk ihraç ettiği ülke, Şubat ayında kaydedilen 4.875 mt ve 2020 yılı Mart ayında kaydedilen 4.136 mt’a kıyasla, 5.597 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı 4.421 mt ile Meksika takip etti. Mart ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda soğuk bitirilmiş çubuk ihraç ettiği başka ülke olmadı.