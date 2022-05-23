ABD’nin soğuk bitirilmiş çubuk ihracatı Mart ayında %15,5 arttı

Pazartesi, 23 Mayıs 2022 08:25:39 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin soğuk bitirilmiş çubuk ihracatı bu yılın Mart ayında, Şubat ayına kıyasla %15,5 ve geçtiğimiz yılın Mart ayına kıyasla %43,3 artışla 15.534 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Şubat ayında kaydedilen 26,9 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Mart ayında kaydedilen 23,9 milyon $’a kıyasla 30,5 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla soğuk bitirilmiş çubuk ihraç ettiği ülke, Şubat ayında kaydedilen 7.040 mt’a ve geçtiğimiz yılın Mart ayında kaydedilen 5.597 mt’a kıyasla 8.232 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 5.989 mt ile Meksika takip etti. Mart ayında, ABD’nin 1.000 mt ve üzeri soğuk bitirilmiş çubuk ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.