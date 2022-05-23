﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

ABD’nin soğuk bitirilmiş çubuk ihracatı Mart ayında %15,5 arttı

Pazartesi, 23 Mayıs 2022 08:25:39 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin soğuk bitirilmiş çubuk ihracatı bu yılın Mart ayında, Şubat ayına kıyasla %15,5 ve geçtiğimiz yılın Mart ayına kıyasla %43,3 artışla 15.534 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Şubat ayında kaydedilen 26,9 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Mart ayında kaydedilen 23,9 milyon $’a kıyasla 30,5 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla soğuk bitirilmiş çubuk ihraç ettiği ülke, Şubat ayında kaydedilen 7.040 mt’a ve geçtiğimiz yılın Mart ayında kaydedilen 5.597 mt’a kıyasla 8.232 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 5.989 mt ile Meksika takip etti. Mart ayında, ABD’nin 1.000 mt ve üzeri soğuk bitirilmiş çubuk ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.


Etiketler: uzun ürünler ABD Kuzey Amerika çelik üretimi ith/ihr istatistikleri 

Benzer haberler

23 May

ABD’nin ticari profil ithalatı Mart ayında %20,2 arttı
18 May

ABD’nin inşaat demiri ihracatı Mart ayında %8,9 arttı
17 May

ABD’nin sıcak çubuk ihracatı Mart ayında %29,7 arttı
16 May

ABD’nin profil ihracatı Mart ayında %51,1 arttı
16 May

ABD’nin sıcak çubuk ithalatı Mart ayında %36,9 arttı
13 May

ABD’nin filmaşin ithalatı Mart ayında %67,1 arttı
12 May

ABD’nin çekme tel ithalatı Mart ayında %9,9 arttı
05 May

ABD’nin inşaat demiri ithalatı Mart ayında %5,7 arttı
29 Nis

ABD’nin çekme tel ihracatı Şubat ayında %3,9 düştü
27 Nis

ABD’nin soğuk bitirilmiş çubuk ihracatı Şubat ayında %55,6 arttı