ABD’nin soğuk bitirilmiş çubuk ihracatı Kasım ayında %9,5 düştü

Çarşamba, 26 Ocak 2022 09:25:16 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin soğuk bitirilmiş çubuk ihracatı Kasım ayında, Ekim ayına kıyasla %9,5 düşüşle ve 2020 yılının Kasım ayına kıyasla %51,1 artışla 11.031 mt seviyesinde kaydedildi.

Bu ihracatın değeri, Ekim ayında kaydedilen 25,9 milyon $’a ve 2020 yılının Kasım ayında kaydedilen 16,2 milyon $’a kıyasla 22,4 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla soğuk bitirilmiş çubuk ihraç ettiği ülke, Ekim ayında kaydedilen 7.069 mt’a ve 2020 yılının Kasım ayında kaydedilen 2.924 mt’a kıyasla 6.025 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 4.111 mt ile Meksika takip etti. Kasım ayında, ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda soğuk bitirilmiş çubuk ihraç ettiği başka ülke olmadı.