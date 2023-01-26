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ABD’nin soğuk bitirilmiş çubuk ihracatı Kasım ayında %2,9 düştü

Perşembe, 26 Ocak 2023 09:05:13 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin soğuk bitirilmiş çubuk ihracatı geçtiğimiz yılın Kasım ayında bir önceki aya kıyasla %2,9 düşüşle ve 2021 yılının aynı ayına kıyasla %6,1 artışla 11.703 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Ekim ayında kaydedilen 26,5 milyon $’a ve 2021 yılının Kasım ayında kaydedilen 22,4 milyon $’a kıyasla 26,6 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla soğuk bitirilmiş çubuk ihraç ettiği ülke, Ekim ayında kaydedilen 6.173 mt’a ve 2021 yılının aynı ayında kaydedilen 6.024 mt’a kıyasla 5.622 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 4.716 mt ile Meksika takip etti. Kasım ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri soğuk bitirilmiş çubuk ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.


Etiketler: Uzun Ürünler ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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