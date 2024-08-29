ABD’nin soğuk bitirilmiş çubuk ihracatı Haziran’da aylık %1,4 yükseldi

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin soğuk bitirilmiş çubuk ihracatı bu yılın Haziran ayında bir önceki aya kıyasla %1,4 artış ve 2023 yılının aynı ayına kıyasla %10,3 düşüşle 11.547 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Mayıs ayında kaydedilen 29 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Mayıs ayında kaydedilen 29,3 milyon $’a kıyasla 28,1 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla soğuk bitirilmiş çubuk ihraç ettiği ülke, Mayıs ayında kaydedilen 6.676 mt’a ve 2023 yılının aynı ayında kaydedilen 6.445 mt’a kıyasla 6.462 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 3.672 mt ile Meksika takip etti. Haziran ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri soğuk bitirilmiş çubuk ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.