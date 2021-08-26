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ABD’nin soğuk bitirilmiş çubuk ihracatı Haziran ayında %5,7 düştü

Perşembe, 26 Ağustos 2021 09:38:45 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin soğuk bitirilmiş çubuk ihracatı bu yılın Haziran ayında, Mayıs ayına kıyasla %5,7 düşüşle ve geçen yılın Haziran ayına kıyasla %51,2 artışla 9.602 mt seviyesinde kaydedildi.

Bu ihracatın değeri, Mayıs ayında kaydedilen 21,2 milyon $’a ve geçen yılın Haziran ayında kaydedilen 15,1 milyon $’a kıyasla 22,6 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla soğuk bitirilmiş çubuk ihraç ettiği ülke, Mayıs ayında kaydedilen 4.994 mt’a ve 2020 yılının Haziran ayında kaydedilen 2.059 mt’a kıyasla 5.361 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 3.529 mt ile Meksika takip etti. Haziran ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda soğuk bitirilmiş çubuk ihraç ettiği başka ülke olmadı.


Etiketler: ABD  ith/ihr istatistikleri  Kuzey Amerika  uzun ürünler  çelik üretimi  |  benzer haberler »


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