ABD’nin soğuk bitirilmiş çubuk ihracatı Eylül ayında %9,4 arttı

Salı, 30 Kasım 2021 09:11:40 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin soğuk bitirilmiş çubuk ihracatı, bu yılın Eylül ayında, Ağustos ayına kıyasla %9,4 ve geçtiğimiz yılın Eylül ayına kıyasla %30,5 artışla 10.504 mt seviyesinde kaydedildi.

Bu ihracatın değeri, Ağustos ayında kaydedilen 19,9 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Eylül ayında kaydedilen 18,3 milyon $’a kıyasla 23,1 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla soğuk bitirilmiş çubuk ihraç ettiği ülke, Ağustos ayında kaydedilen 5.144 mt’a ve 2020 yılının Eylül ayında kaydedilen 3.265 mt’a kıyasla 6.075 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 3.649 mt ile Meksika takip etti. Eylül ayında, ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda soğuk bitirilmiş çubuk ihraç ettiği başka ülke olmadı.