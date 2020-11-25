ABD’nin soğuk bitirilmiş çubuk ihracatı Eylül ayında %5,3 düştü

Çarşamba, 25 Kasım 2020 10:50:34 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin soğuk bitirilmiş çubuk ihracatı Eylül ayında, Ağustos ayına kıyasla %5,3 düşüş ve 2019 yılı Eylül ayına kıyasla %19,3 artışla 7.783 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Ağustos ayında kaydedilen 15,4 milyon $ ve önceki yılın Eylül ayında kaydedilen 15,3 milyon $’a kıyasla 17,5 milyon $ oldu.

Eylül ayında ABD’nin en fazla soğuk bitirilmiş çubuk ihraç ettiği ülke, Ağustos ayında kaydedilen 4.353 mt ve 2019 yılı Eylül ayında kaydedilen 3.047 mt’a kıyasla, 3.713 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı 3.162 mt ile Kanada takip etti. Eylül ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda soğuk bitirilmiş çubuk ihraç ettiği başka ülke olmadı.