ABD’nin soğuk bitirilmiş çubuk ihracatı Ekim ayında %5,9 arttı

Salı, 22 Aralık 2020 09:49:14 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin soğuk bitirilmiş çubuk ihracatı Ekim ayında, Eylül ayına kıyasla %5,9 ve 2019 yılı Ekim ayına kıyasla %7,5 artışla 9.738 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Eylül ayında kaydedilen 31,2 milyon $ ve önceki yılın Ekim ayında kaydedilen 41,9 milyon $’a kıyasla 33,8 milyon $ oldu.

Ekim ayında ABD’nin en fazla soğuk bitirilmiş çubuk ihraç ettiği ülke, Eylül ayında kaydedilen 4.088 mt ve 2019 yılı Ekim ayında kaydedilen 3.612 mt’a kıyasla, 4.497 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı 3.388 mt ile Kanada takip etti. Ekim ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda soğuk bitirilmiş çubuk ihraç ettiği başka ülke olmadı.