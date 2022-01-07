ABD’nin soğuk bitirilmiş çubuk ihracatı Ekim ayında %16 arttı

Cuma, 07 Ocak 2022 09:21:08 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin soğuk bitirilmiş çubuk ihracatı Ekim ayında, Eylül ayına kıyasla %16 ve 2020 yılının Ekim ayına kıyasla %50,2 artışla 12.185 mt seviyesinde kaydedildi.

Bu ihracatın değeri, Eylül ayında kaydedilen 23,1 milyon $’a ve 2020 yılının Ekim ayında kaydedilen 17,6 milyon $’a kıyasla 25,9 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla soğuk bitirilmiş çubuk ihraç ettiği ülke, Eylül ayında kaydedilen 6.075 mt’a ve 2020 yılının Ekim ayında kaydedilen 3.055 mt’a kıyasla 7.069 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 4.184 mt ile Meksika takip etti. Ekim ayında, ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda soğuk bitirilmiş çubuk ihraç ettiği başka ülke olmadı.