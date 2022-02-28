ABD’nin soğuk bitirilmiş çubuk ihracatı Aralık ayında %6,1 düştü

Pazartesi, 28 Şubat 2022 09:09:02 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin soğuk bitirilmiş çubuk ihracatı Aralık ayında, Kasım ayına kıyasla %6,1 düşüşle ve 2020 yılının Aralık ayına kıyasla %34,6 artışla 10.354 mt seviyesinde kaydedildi.

Bu ihracatın değeri, Kasım ayında kaydedilen 22,4 milyon $’a ve 2020 yılının Aralık ayında kaydedilen 16,9 milyon $’a kıyasla 21,7 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla soğuk bitirilmiş çubuk ihraç ettiği ülke, Kasım ayında kaydedilen 6.024 mt’a ve 2020 yılının Aralık ayında kaydedilen 3.649 mt’a kıyasla 5.457 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 3.934 mt ile Meksika takip etti. Aralık ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda soğuk bitirilmiş çubuk ihraç ettiği başka ülke olmadı.