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ABD’nin soğuk bitirilmiş çubuk ihracatı Ağustos ayında %8,9 arttı

Pazartesi, 26 Ekim 2020 10:08:14 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin soğuk bitirilmiş çubuk ihracatı Ağustos ayında, Temmuz ayına kıyasla %8,9 ve 2019 yılı Ağustos ayına kıyasla %16,5 artışla 8.216 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Temmuz ayında kaydedilen 14,9 milyon $ ve önceki yılın Ağustos ayında kaydedilen 16,8 milyon $’a kıyasla 15,4 milyon $ oldu.

Ağustos ayında ABD’nin en fazla soğuk bitirilmiş çubuk ihraç ettiği ülke, Temmuz ayında kaydedilen 4.005 mt ve 2019 yılı Ağustos ayında kaydedilen 3.439 mt’a kıyasla, 4.353 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı 3.089 mt ile Kanada takip etti. Ağustos ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda soğuk bitirilmiş çubuk ihraç ettiği başka ülke olmadı.


Etiketler: ith/ihr istatistikleri  Kuzey Amerika  çelik üretimi  uzun ürünler  ABD  |  benzer haberler »


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