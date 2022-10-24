ABD’nin soğuk bitirilmiş çubuk ihracatı Ağustos ayında %7,5 arttı

Pazartesi, 24 Ekim 2022 09:07:16 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin soğuk bitirilmiş çubuk ihracatı bu yılın Ağustos ayında, Temmuz ayına kıyasla %7,5 ve geçtiğimiz yılın Ağustos ayına kıyasla %38,4 artışla 13.294 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Temmuz ayında kaydedilen 27,4 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Ağustos ayında kaydedilen 19,9 milyon $’a kıyasla 32,4 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla soğuk bitirilmiş çubuk ihraç ettiği ülke, Temmuz ayında kaydedilen 7.156 mt’a ve geçtiğimiz yılın Ağustos ayında kaydedilen 5.144 mt’a kıyasla 7.277 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 4.750 mt ile Meksika takip etti. Ağustos ayında, ABD’nin 1.000 mt ve üzeri soğuk bitirilmiş çubuk ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.