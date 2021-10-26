ABD’nin soğuk bitirilmiş çubuk ihracatı Ağustos ayında %1,7 arttı

Salı, 26 Ekim 2021 09:05:23 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin soğuk bitirilmiş çubuk ihracatı bu yılın Ağustos ayında, Temmuz ayına kıyasla %1,7 ve geçen yılın Ağustos ayına kıyasla %14,9 artışla 9.605 mt seviyesinde kaydedildi.

Bu ihracatın değeri, Temmuz ayında kaydedilen 19,8 milyon $’a ve geçen yılın Ağustos ayında kaydedilen 15,8 milyon $’a kıyasla 19,9 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla soğuk bitirilmiş çubuk ihraç ettiği ülke, Temmuz ayında kaydedilen 5.041 mt’a ve 2020 yılının Ağustos ayında kaydedilen 3.171 mt’a kıyasla 5.144 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 3.573 mt ile Meksika takip etti. Ağustos ayında, ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda soğuk bitirilmiş çubuk ihraç ettiği başka ülke olmadı.