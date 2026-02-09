ABD’nin soğuk rulo sac ithalatı 2025’in Kasım ayında %30,9 düşüş kaydetti

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre 2025 yılının Kasım ayında ABD’nin soğuk rulo sac ithalatı bir önceki aya kıyasla %30,9 ve 2024 yılının aynı ayına kıyasla %54,4 düşüşle 49.005 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, Ekim ayında kaydedilen 68,06 milyon $’a ve 2024 yılının Kasım ayında kaydedilen 107,38 milyon $’a kıyasla 42,99 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla soğuk rulo sac ithalatı yaptığı ülke, Ekim ayında kaydedilen 26.309 mt’a ve 2024 yılının aynı ayında kaydedilen 34.891 mt’a kıyasla 21.112 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 4.932 mt ile Tayvan, 3.669 mt ile Güney Kore, 3.333 mt ile İsveç ve 3.031 mt ile Vietnam takip etti.