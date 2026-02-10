ABD’nin ağır profil ihracatı 2025’in Kasım ayında yatay seyretti

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre geçtiğimiz yılın Kasım ayında ABD’nin U, I, H, L ve T tipi profil gibi ağır yapısal profil ihracatı bir önceki aya kıyasla neredeyse değişmeyerek ve 2024 yılının aynı ayına kıyasla %42,5 düşüşle 13.584 seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Ekim ayında kaydedilen 21,08 milyon $’a ve 2024 yılının Kasım ayında kaydedilen 27,77 milyon $’a kıyasla 21,77 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla ağır profil ihracatı yaptığı ülke, Ekim ayında kaydedilen 8.626 mt’a ve 2024 yılının aynı ayında kaydedilen 18.426 mt’a kıyasla 9.351 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 3.017 mt ile Meksika takip etti. Kasım ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda ağır profil ihracatı yaptığı başka bir pazar olmadı.