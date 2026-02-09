ABD’nin rulo levha ihracatı 2025’in Kasım ayında %9 arttı

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre 2025 yılının Kasım ayında ABD’nin rulo levha ihracatı bir önceki aya kıyasla %9 ve 2024 yılının aynı ayına kıyasla %24,4 artışla 36.876 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Ekim ayında kaydedilen 38,52 milyon $’a ve 2024 yılının Kasım ayında kaydedilen 29,61 milyon $’a kıyasla 41,48 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD en fazla rulo levha ihracatını Ekim ayında kaydedilen 25.199 mt’a ve 2024 yılının aynı ayında kaydedilen 20.854 mt’a kıyasla 30.079 mt ile Meksika’ya yaptı. Meksika’yı, 6.407 mt ile Kanada takip etti. Kasım ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri rulo levha ihracatı yaptığı başka ülke olmadı.