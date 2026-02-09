 |  Giriş 

ABD’nin rulo levha ihracatı 2025’in Kasım ayında %9 arttı

Pazartesi, 09 Şubat 2026 10:59:57 (GMT+3)   |   İstanbul

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre 2025 yılının Kasım ayında ABD’nin rulo levha ihracatı bir önceki aya kıyasla %9 ve 2024 yılının aynı ayına kıyasla %24,4 artışla 36.876 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Ekim ayında kaydedilen 38,52 milyon $’a ve 2024 yılının Kasım ayında kaydedilen 29,61 milyon $’a kıyasla 41,48 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD en fazla rulo levha ihracatını Ekim ayında kaydedilen 25.199 mt’a ve 2024 yılının aynı ayında kaydedilen 20.854 mt’a kıyasla 30.079 mt ile Meksika’ya yaptı. Meksika’yı, 6.407 mt ile Kanada takip etti. Kasım ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri rulo levha ihracatı yaptığı başka ülke olmadı.


Etiketler: Levha Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

