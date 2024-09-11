ABD’nin slab ithalatı Temmuz ayında aylık %7,3 yükseldi

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre, ABD’nin slab ithalatı bu yılın Temmuz ayında bir önceki aya kıyasla %7,5 artış ve 2023’ün aynı ayına kıyasla %20 düşüşle 342.291 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Haziran ayında kaydedilen 214,1 milyon $’a ve 2023 yılının Temmuz ayında kaydedilen 331,4 milyon $’a kıyasla 221,9 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD en fazla slab ithalatını Haziran ayında kaydedilen 226.957 mt’a ve 2023’ün aynı ayında kaydedilen 284.683 mt’a kıyasla 293.472 mt ile Brezilya’dan yaptı. Brezilya’yı, 35.406 mt ile Kanada ve 13.387 mt ile Japonya takip etti.