ABD’nin slab ithalatı Şubat ayında aylık %3,8 yükseldi

Salı, 02 Nisan 2024 09:19:57 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre, ABD’nin slab ithalatı bu yılın Şubat ayında bir önceki aya kıyasla %3,8 ve 2023’ün aynı ayına kıyasla %37,8 artışla 380.437 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Ocak ayında kaydedilen 232,1 milyon $’a ve 2023 yılının Şubat ayında kaydedilen 169,5 milyon $’a kıyasla 268,7 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD en fazla slab ithalatını Ocak ayında kaydedilen 278.264 mt’a ve 2023’ün aynı ayında kaydedilen 234.757 mt’a kıyasla 341.420 mt ile Brezilya’dan yaptı. Brezilya’yı, 32.847 mt ile Kanada ve 20.449 mt ile Meksika takip etti.