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ABD’nin slab ithalatı Şubat ayında %62,1 düştü

Salı, 06 Nisan 2021 10:04:48 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan ön verilere göre, ABD’nin slab ithalatı bu yılın Şubat ayında, bir önceki aya kıyasla %62,1 düşüş ve 2020 yılı Şubat ayına kıyasla %394,6 artışla 271.721 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, bir önceki ay kaydedilen 330,3 milyon $ ve 2020 yılı Şubat ayında kaydedilen 25,8 milyon $’a kıyasla 143,2 milyon $ oldu.

Ocak ayında 548.539 mt slab ithal eden, 2020 yılının Şubat ayında ise hiç ithalat gerçekleştirmeyen ABD, bu yılın Şubat ayında 129.628 mt slab ithal etti. Bu kapsamda Meksika’dan 68.484 mmt, Rusya’dan 50.129 mt ve Kanada’dan 23.480 mt alım yapıldı.

 


Etiketler: Kuzey Amerika  yarı ürünler  slab  ABD  |  benzer haberler »


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