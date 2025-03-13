ABD’nin slab ithalatı Ocak’ta aylık %68,5 artış kaydetti

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre, ABD’nin slab ithalatı bu yılın Ocak ayında aylık %68,5 ve yıllık %18,9 artışla 602.415 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Aralık ayında kaydedilen 97,2 milyon $’a ve 2024 yılının Ocak ayında kaydedilen 326,9 milyon $’a kıyasla 362,9 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD en fazla slab ithalatını Aralık ayında kaydedilen 45.565 mt’a ve 2024’ün aynı ayında kaydedilen 326.162 mt’a kıyasla 420.761 mt ile Brezilya’dan yaptı. Brezilya’yı, 144.035 mt ile Meksika ve 33.114 ile Kanada takip etti.