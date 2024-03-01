ABD’nin slab ithalatı Ocak ayında %48,5 yükseldi

Cuma, 01 Mart 2024 09:14:01 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre, ABD’nin slab ithalatı bu yılın Ocak ayında bir önceki aya kıyasla %48,5 ve 2023’ün aynı ayına kıyasla %30,1 artışla 380.437 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Aralık ayında kaydedilen 141,8 milyon $’a ve 2023 yılının Ocak ayında kaydedilen 178,2 milyon $’a kıyasla 232,1 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD en fazla slab ithalatını Aralık ayında kaydedilen 162.983 mt’a ve 2023’ün aynı ayında yapılmayan ithalata kıyasla 200.201 mt ile Brezilya’dan yaptı. Brezilya’yı, 72.423 mt ile Meksika ve 29.749 mt ile Kanada takip etti.