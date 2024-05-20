﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

ABD’nin slab ithalatı Mart’ta aylık %21,9 düşüş gösterdi

Pazartesi, 20 Mayıs 2024 11:46:28 (GMT+3)   |   İstanbul
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre bu yılın Mart ayında ABD’nin slab ithalatı, bir önceki aya kıyasla %21,9 ve yıllık %27,1 düşüşle 307.996 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Şubat ayında kaydedilen 268,7 milyon $’a ve 2023 yılının Mart ayında kaydedilen 259 milyon $’a kıyasla 222,3 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD en fazla slab ithalatını Şubat ayında kaydedilen 341.420 mt’a ve 2023’ün aynı ayında kaydedilen 325.637 mt’a kıyasla 230.329 mt ile Brezilya’dan yaptı. Brezilya’yı, 41.239 mt ile Kanada ve 22.598 mt ile Meksika takip etti.


Etiketler: Slab Yarı Mamul ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

Meksikalı Grupo Acerero tesis yatırımını 150 milyon $’a indirdi

20 May | Çelik Haberler

Asyalı slab ihracatçılarının Temmuz sevkiyatlarında yapmaya çalıştığı artış dirençle karşılaştı

15 May | Yassı Ürünler ve Slab

Brezilya çıkışlı slab fiyatları değişmedi

14 May | Yassı Ürünler ve Slab

Slab alıcıları Asyalı üreticilerin fiyat artışını kabul etmeyerek indirim baskısı kuruyor

09 May | Yassı Ürünler ve Slab

Brezilya çıkışlı slab fiyatları yukarı yönlü

09 May | Yassı Ürünler ve Slab

Brezilya çıkışlı slab bağlantı fiyatları bir miktar arttı

03 May | Yassı Ürünler ve Slab

Brezilya çıkışlı slab bağlantı fiyatları düştü

30 Nis | Yassı Ürünler ve Slab

Asya’da slab fiyatları üreticilerin olumlu beklentileri ve Rusya çıkışlı fiyatların düşmesiyle farklı seyirler izledi

29 Nis | Yassı Ürünler ve Slab

Asya’da slab satışları hafifçe canlanırken Rusya’nın ihracat tonajı sınırlı

17 Nis | Yassı Ürünler ve Slab

Brezilya çıkışlı slab bağlantı fiyatları gevşedi

17 Nis | Yassı Ürünler ve Slab