ABD’nin slab ithalatı Mart’ta aylık %21,9 düşüş gösterdi

Pazartesi, 20 Mayıs 2024 11:46:28 (GMT+3) | İstanbul

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre bu yılın Mart ayında ABD’nin slab ithalatı, bir önceki aya kıyasla %21,9 ve yıllık %27,1 düşüşle 307.996 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Şubat ayında kaydedilen 268,7 milyon $’a ve 2023 yılının Mart ayında kaydedilen 259 milyon $’a kıyasla 222,3 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD en fazla slab ithalatını Şubat ayında kaydedilen 341.420 mt’a ve 2023’ün aynı ayında kaydedilen 325.637 mt’a kıyasla 230.329 mt ile Brezilya’dan yaptı. Brezilya’yı, 41.239 mt ile Kanada ve 22.598 mt ile Meksika takip etti.