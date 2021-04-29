ABD’nin slab ithalatı Mart ayında %17,9 arttı

Perşembe, 29 Nisan 2021 09:29:55 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan ön verilere göre, ABD’nin slab ithalatı bu yılın Mart ayında, bir önceki aya kıyasla %17,9 ve 2020 yılı Mart ayına kıyasla %1.443,4 artışla 320.243 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ithalatın değeri, bir önceki ay kaydedilen 143,2 milyon $ ve 2020 yılı Mart ayında kaydedilen 8,6 milyon $’a kıyasla 198,1 milyon $ oldu.

ABD’nin Mart ayında en fazla slab ithalatını, Şubat ayında kaydedilen 129.628 mt’a ve hiç ithalat gerçekleştirilmeyen 2020 yılının Mart ayına kıyasla 100.086 mt ile Brezilya’dan yaptı. Brezilya’yı, 94.565 mt ile Meksika, 90.647 mt ile Rusya ve 34.944 mt ile Kanada takip etti.