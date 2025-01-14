ABD’nin slab ithalatı Kasım’da aylık %10,1 azaldı

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre, ABD’nin slab ithalatı bu yılın Kasım ayında bir önceki aya kıyasla %10,1 ve 2023’ün aynı ayına kıyasla %3,5 düşüşle 387.010 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Ekim ayında kaydedilen 246,9 milyon $’a ve 2023 yılının Kasım ayında kaydedilen 242,8 milyon $’a kıyasla 237,7 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD en fazla slab ithalatını Ekim ayında kaydedilen 256.793 mt’a ve 2023’ün aynı ayında kaydedilen 319.620 mt’a kıyasla 270.121 mt ile Brezilya’dan yaptı. Brezilya’yı, 96.027 mt ile Meksika ve 20.860 ile Kanada takip etti.