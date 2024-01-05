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ABD’nin slab ithalatı Kasım ayında %142,6 arttı

Cuma, 05 Ocak 2024 09:18:43 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre, ABD’nin slab ithalatı geçtiğimiz yılın Kasım ayında bir önceki aya kıyasla %142,6 ve 2022’nin aynı ayına kıyasla %13,3 artışla 303.414 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Ekim ayında kaydedilen 72,2 milyon $’a ve 2022 yılının Kasım ayında kaydedilen 176,8 milyon $’a kıyasla 173,2 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD en fazla slab ithalatını Ekim ayında kaydedilen 39.604 mt’a ve 2022’nin aynı ayında kaydedilen 116.007 mt’a kıyasla 244.789 mt ile Brezilya’dan yaptı. Brezilya’yı, 35.414 mt ile Meksika ve 23.211 mt ile Kanada takip etti.


Etiketler: Slab Yarı Mamul ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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