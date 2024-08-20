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ABD’nin slab ithalatı Haziran ayında aylık %35,5 düştü

Salı, 20 Ağustos 2024 10:34:16 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre, ABD’nin slab ithalatı bu yılın Haziran ayında bir önceki aya kıyasla %35,5 ve 2023’ün aynı ayına kıyasla %50,1 düşüşle 319.001 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Mayıs ayında kaydedilen 339,3 milyon $’a ve 2023 yılının Haziran ayında kaydedilen 532,2 milyon $’a kıyasla 214 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD en fazla slab ithalatını Mayıs ayında kaydedilen 366.904 mt’a ve 2023’ün aynı ayında kaydedilen 321.993 mt’a kıyasla 226.957 mt ile Brezilya’dan yaptı. Brezilya’yı, 46.700 mt ile Meksika, 38.470 mt ile Kanada ve 6.874 mt ile Japonya takip etti.


Etiketler: Slab Yarı Mamul ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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