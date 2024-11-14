ABD’nin slab ithalatı Eylül’de aylık %7,8 düştü

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre, ABD’nin slab ithalatı bu yılın Eylül ayında bir önceki aya kıyasla %7,8 ve 2023’ün aynı ayına kıyasla %41,2 düşüşle 367.604 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Ağustos ayında kaydedilen 250,3 milyon $’a ve 2023 yılının Eylül ayında kaydedilen 339,6 milyon $’a kıyasla 218,2 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD en fazla slab ithalatını Ağustos ayında kaydedilen 375.569 mt’a ve 2023’ün aynı ayında kaydedilen 342.606 mt’a kıyasla 262.478 mt ile Brezilya’dan yaptı. Brezilya’yı, 97.525 mt ile Meksika takip etti.