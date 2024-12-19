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ABD’nin slab ithalatı Ekim’de aylık %13,7 artış kaydetti

Perşembe, 19 Aralık 2024 10:02:58 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre, ABD’nin slab ithalatı bu yılın Ekim ayında bir önceki aya kıyasla %13,7 ve 2023’ün aynı ayına kıyasla %52,7 artışla 462.132 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Eylül ayında kaydedilen 218,2 milyon $’a ve 2023 yılının Ekim ayında kaydedilen 123,1 milyon $’a kıyasla 246,9 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD en fazla slab ithalatını Eylül ayında kaydedilen 262.478 mt’a ve 2023’ün aynı ayında kaydedilen 61.011 mt’a kıyasla 256.793 mt ile Brezilya’dan yaptı. Brezilya’yı, 144.730 mt ile Meksika takip etti.


Etiketler: Slab Yarı Mamul ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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