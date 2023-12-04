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ABD’nin slab ithalatı Ekim ayında %68,9 düştü

Pazartesi, 04 Aralık 2023 09:14:20 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre, ABD’nin slab ithalatı bu yılın Ekim ayında bir önceki aya kıyasla %68,9 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %38,2 düşüşle 125.089 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Eylül ayında kaydedilen 257,2 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Ekim ayında kaydedilen 138,6 milyon $’a kıyasla 72,2 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD en fazla slab ithalatını Eylül ayında kaydedilen 80.769 mt’a ve geçtiğimiz yılın aynı ayında kaydedilen 42.269 mt’a kıyasla 46.282 mt ile Meksika’dan yaptı. Meksika’yı, 39.604 mt ile Brezilya, 19.931 ile Avustralya ve 19.269 mt ile Kanada takip etti.


Etiketler: Slab Yarı Mamul ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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