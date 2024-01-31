ABD’nin slab ithalatı Aralık ayında %15,6 düştü

Çarşamba, 31 Ocak 2024 08:56:58 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre, ABD’nin slab ithalatı geçtiğimiz yılın Aralık ayında bir önceki aya kıyasla %15,6 düşüş ve 2022’nin aynı ayına kıyasla %194,6 artışla 256.139 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Kasım ayında kaydedilen 173,2 milyon $’a ve 2022 yılının Aralık ayında kaydedilen 56,5 milyon $’a kıyasla 141,8 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD en fazla slab ithalatını Kasım ayında kaydedilen 244.789 mt’a ve 2022’nin aynı ayında yapılmayan ithalata kıyasla 162.983 mt ile Brezilya’dan yaptı. Brezilya’yı, 57.384 mt ile Meksika, 25.355 mt ile Kanada ve 10.323 mt ile Japonya takip etti.