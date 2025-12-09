 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > ABD’nin...

ABD’nin slab ithalatı 2025’in Ağustos ayında %20,8 geriledi

Salı, 09 Aralık 2025 10:09:48 (GMT+3)   |   İstanbul

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre ABD’nin slab ithalatı bu yılın Ağustos ayında aylık %20,8 ve yıllık %15,2 düşüşle 335.748 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Temmuz ayında kaydedilen 224,81 milyon $’a ve 2024 yılının Ağustos ayında kaydedilen 250,3 milyon $’a kıyasla 186,46 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD en fazla slab ithalatını Temmuz ayında kaydedilen 247.713 mt’a ve 2024’ün aynı ayında kaydedilen 375.569 mt’a kıyasla 189.893 mt ile Brezilya’dan yaptı. Brezilya’yı, 95.688 mt ile Meksika ve 40.955 ile Japonya takip etti.


Etiketler: Slab Yarı Mamul ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

Brezilya çıkışlı slab için referans fiyat haftalık bazda değişmedi

09 Ara | Yassı Ürünler ve Slab

Türkiye’nin slab ithalatı 2025’in Ocak-Ekim döneminde %4,6 yükseldi

09 Ara | Çelik Haberler

Brezilya çıkışlı slab için referans fiyat son beş ayın en yüksek seviyesine çıktı

02 Ara | Yassı Ürünler ve Slab

Asya çıkışlı slab fiyatları iki haftadır yatay ancak satıcılar üzerindeki baskı artıyor

01 Ara | Yassı Ürünler ve Slab

TÇÜD: Çelik ithalatı 2025’in Ekim ayında düştü, ihracat yukarı yönlü seyrini sürdürüyor

28 Kas | Çelik Haberler

Brezilya çıkışlı slab için referans fiyat haftalık bazda değişmedi

25 Kas | Yassı Ürünler ve Slab

Çin merkezli Jinxi Steel, Primetals’tan iki yeni sürekli slab döküm makinesi aldı

19 Kas | Çelik Haberler

Brezilya çıkışlı slab için referans fiyat hafif artış kaydetti

18 Kas | Yassı Ürünler ve Slab

Türkiye’nin slab ithalatı 2025’in Ocak-Eylül döneminde %8,6 arttı

13 Kas | Çelik Haberler

Asya çıkışlı slab talebi canlanıyor, fiyat değişimleri Ekim’e göre sınırlı kaldı

13 Kas | Yassı Ürünler ve Slab





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis