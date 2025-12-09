ABD’nin slab ithalatı 2025’in Ağustos ayında %20,8 geriledi

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre ABD’nin slab ithalatı bu yılın Ağustos ayında aylık %20,8 ve yıllık %15,2 düşüşle 335.748 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Temmuz ayında kaydedilen 224,81 milyon $’a ve 2024 yılının Ağustos ayında kaydedilen 250,3 milyon $’a kıyasla 186,46 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD en fazla slab ithalatını Temmuz ayında kaydedilen 247.713 mt’a ve 2024’ün aynı ayında kaydedilen 375.569 mt’a kıyasla 189.893 mt ile Brezilya’dan yaptı. Brezilya’yı, 95.688 mt ile Meksika ve 40.955 ile Japonya takip etti.